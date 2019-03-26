2019-03-26T12:36:56+03:00
Происшествия

Двух студентов-заочников ТИУ поймали на крупных взятках

Мужчины наняли своего преподавателя для дипломных работ
Маргарита КАЛИНКИНА
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Двух студентов-заочников Института транспорта Тюменского индустриального университета обвиняют в даче взятки.

По версии следствия, с 1 февраля по 1 ноября 2018 года мужчины через посредников передали одному из преподавателей по 90 тысяч рублей каждый в замен на получение положительных оценок при сдаче государственного экзамена и защите дипломных работ, изготовленных самим преподавателем.

Предварительное следствие по уголовному делу завершено. Его вели сотрудники Следственного отдела по Ленинскому округу СУ СК РФ по Тюменской области. Материалы переданы прокурору для утверждения обвинения и передачи в суд. На основании ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки через посредников) обвиняемым грозит несколько видов наказаний, самое суровое из которых - лишение свободы до восьми лет со штрафом до тридцатикратной суммы взятки.

В настоящее время предъявлено также обвинение еще одному студенту в совершении аналогичного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили областном управлении СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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