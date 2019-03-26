2019-03-26T12:18:17+03:00
Происшествия

В одной из тюменских колоний на сотрудников заведено уголовное дело

Личности подозреваемых еще устанавливаются
Маргарита КАЛИНКИНА
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В одной из исправительных колоний Тюменской области сотрудники Следственного управления региона возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ). Стало известно, что осужденные с 2016 по 2018 годы за свой счет делали текущий ремонт служебных помещений.

В деле пока нет подозреваемых и обвиняемых, они еще устанавливаются, сообщили в областном управлении СКР. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Следователям также предстоит установить имена превысивших свои полномочия сотрудников, определить их роль и степень участия в преступлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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