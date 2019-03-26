В одной из тюменских колоний на сотрудников заведено уголовное дело
Личности подозреваемых еще устанавливаются
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В одной из исправительных колоний Тюменской области сотрудники Следственного управления региона возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ). Стало известно, что осужденные с 2016 по 2018 годы за свой счет делали текущий ремонт служебных помещений.
В деле пока нет подозреваемых и обвиняемых, они еще устанавливаются, сообщили в областном управлении СКР. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Следователям также предстоит установить имена превысивших свои полномочия сотрудников, определить их роль и степень участия в преступлении.
ИСТОЧНИК KP.RU