2019-03-26T12:06:02+03:00
Происшествия

Суд Тобольска прекратил уголовное дело об аварии, где погибла школьница

Стороны пришли к примирению
Маргарита КАЛИНКИНА
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Суд Тобольска прекратил уголовное дело на водителя автобуса, под колесами которого погибла школьница. В ходе заседания виновный в аварии и родители девочки пришли к примирению, сообщили в пресс-службе суда.

При первом рассмотрении дела водитель был приговорен к году колонии-поселения, но отец девочки не согласился с решением и подал жалобу. Водитель же вообще не считал себя виновным. Тогда он даже не заметил ребенка и не только не остановился, а, наоборот, прибавил скорость.

Трагедия произошла в июне 2017 года. По версии следствия, девочка шла по бордюру вдоль дороги, и когда автобус проезжал мимо, упала под заднее колесо. Этот факт подтверждал свидетель, который якобы видел произошедшее с расстояния 50 метров. Однако суд версию отверг, основываясь на слова других свидетелей, подсудимого, а также показания телефонной станции, прибора ГЛОНАСС и фото с места ДТП. В суде было доказано, что школьница не нарушала правила и шла по пешеходному переходу из 8-го микрорайона в 10-й.

Суд при назначении наказания учел наличие у подсудимого трех малолетних детей и приговорил его по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека») к году колонии-поселения и на два года лишил водительских прав. Спустя 1 год и 9 месяцев после трагедии суд закрыл дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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