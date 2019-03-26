В Тюмени более чем на треть вырос спрос на противоугонные системы
Тюмень заняла шестое место в России по росту спроса на противоугонные системы. В стране отмечается повышенный интерес к системам безопасности автомобилей. Об этом сообщает портал Авито.
Эксперты портала отмечают, что в Тюмени за первые три месяца 2019 года спрос на противоугонные системы вырос на 35%. А лидером продаж стала Самара, где продажи выросли на 55%. В первой пятерке также Иркутск (46%), Уфа (44%), Волгоград (39%), КАзань (36%).
Самым востребованным устройством является автосигнализация. В среднем по России на нее приходится 85% спроса, а в Тюмени - 96%. Самая дорогая сигнализация - спутниковая, самая дешевая – иммобилайзер.
ИСТОЧНИК KP.RU