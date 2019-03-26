Западно-Сибирский банк Сбербанка России будет трансформирован
Западно-Сибирский банк Сбербанка России с 1 мая 2019 года будет трансформирован. Его переведут в Западно-Сибирское отделение №8647. Тюменское отделение №29 будет закрыто, его структурные подразделения перейдут в организационное подчинение Западно-Сибирскому отделению № 8647.
Салехардское, Новоуренгойское, Сургутское, Ханты-Мансийское, Западно-Сибирское отделения войдут в состав Уральского банка Сбербанка, Омское отделение - в состав Сибирского банка.
Трансформация проводится в целях совершенствования структуры управления и повышения эффективности региональной сети. При этом количество точек обслуживания населения и корпоративных клиентов не изменится.
ИСТОЧНИК KP.RU