Для пожилых селян Тюменской области закупают спецтранспорт

СЕГОДНЯ 10:55 2019-03-26T10:55:45+03:00

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Для работы мобильных бригад, оказывающих социальную помощь пожилым Тюменской области, приобретут 29 автомобилей разной вместимости. Распоряжение о выделении средств в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» подписал губернатор Александр Моор.

Восемнадцать машин будут приобретены за счет федерального бюджета, еще одиннадцать - за счет областной казны. Автомобили предназначены для обслуживания жителей отдаленных сел, для доставки проживающих в домах-интернатах к учреждениям социальной инфраструктуры, а также граждан в реабилитационный центр.

В основном планируется закупить транспорт на восемь пассажирских мест и несколько машин большей вместимости. Автобус на 30 мест поступит в Щучинский психоневрологический интернат, а автобус на 17 мест - в Ярковский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Еще два автобуса на 35 и 12 мест поступят в центр медицинской и социальной реабилитации «Пышма».

- Новые автомобили помогут нашим землякам, людям старшего поколения, особенно в сельской местности, получать более качественные социальные услуги и комфортно передвигаться, – отметил Александр Моор.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, в регионе в плановом режиме обновляется автотранспорта. В прошлом году обновлен автопарк Службы скорой и неотложной помощи в городах и районах, школы получили 47 современных автобусов, в службу социального такси для перевозки маломобильных граждан поступило 30 машин.

ИСТОЧНИК KP.RU