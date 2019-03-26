Фиолетовый день жители Тюмени отметят мастер-классами

СЕГОДНЯ 10:19 2019-03-26T10:19:05+03:00

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Тюмень присоединилась к празднованию Всемирного Фиолетового дня. Этот праздник еще называют Днем повышения осведомленности об эпилепсии. Врачи покажут тюменцам, что является самым важным при оказании первой помощи при приступе эпилепсии. Акция состоится в ТРЦ «Тюмень Сити Молл» (ул. Тимофея Чаркова, 60) в 18.00. Пока взрослые будут получать новые знания, для детей пройдут мастер-классы и концерт.

Эпилепсия – хроническое заболевание центральной нервной системы, которое требует многолетнего лечения. Ежегодно около 400 тюменцев впервые узнают о недуге. В Областном лечебно-реабилитационном центре Тюмени 6 лет назад был создан Эпилептологический центр и созданы три межтерриториальных кабинета в Тобольске, Ишиме и Ялуторовске.

Сейчас только у врачей Тюмени под наблюдением находится 7108 эпилептиков, сообщили в региональном департаменте здравоохранения. Из них более 4,5 тысяч взрослых и более 2,5 тысяч детей. Большинство больных - мужчины (51,8%). Среди несовершеннолетних 88 процентов составляют дети до 15 лет.

Среди обратившихся пациентов у 1 451 (48,6 процентов) диагностирована ремиссия эпилептических приступов: взрослые - 49,1 процентов, дети - 47,2 процентов. В стране этот показатель составляет от 15 до 17 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU