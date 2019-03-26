Тюменцам напомнили об уловках мошенников в социальных сетях

СЕГОДНЯ 09:56 2019-03-26T09:57:15+03:00

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Полицейские предупреждают тюменцев о бдительности в социальных сетях. Жители региона вновь и вновь попадаются на уловки мошенников. Под предлогом займа денег для родных и знакомых аферисты похищают у граждан крупные суммы.

Мошенники действуют по одной схеме: приходит сообщение от друзей, которые просят одолжить некую сумму и перевести ее на конкретный расчетный счет. Граждане, не заподозрив обмана, переводят деньги через мобильные приложения, а потом выясняют, что приятели никаких денег не просили.

- Не отправляйте деньги, не связавшись предварительно с другом лично, - рекомендуют в пресс-службе УМВД по Тюменской области и немедленно сообщать о действиях злоумышленников в полицию по месту проживания, либо позвонив по телефону 02 или круглосуточный «телефон доверия» 291-432.

ИСТОЧНИК KP.RU