СЕГОДНЯ 09:33 2019-03-26T09:34:46+03:00

В одном из дворов Тюмени на автомобили рухнула глыба льда. Фото Kate Romanova vk.com

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В одном из дворов Тюмени глыбой льда повреждены два припаркованных автомобиля. ЧП произошло днем накануне, 25 марта на улице Достоевского, 7. Об этом сообщают в социальных сетях очевидцы, которые сделали снимки поврежденных машин.

Горожане с большим сочувствием отнеслись к ситуации и советуют обращаться в суд с иском на управляющую компанию, которая обязана была чистить крышу.

- Необходимо взыскать ущерб с УК. Нужно зафиксировать факт причинения вреда и собрать доказательства. Практика положительная по подобным делам, - отметила одна из горожанок Ольга С.

Однако, некоторые сомневаются, что удастся получить компенсацию с коммунальщиков.

- УК - это не коммерческая организация, у неё в ведении только деньги жильцов. В их бюджете не предусмотрены подобные издержки. На счетах УК находятся деньги на зарплату и текущее содержание дома. По жилым домам нет статистики, видимо там судебная практика отрицательная. У судебных исполнителей годами лежат исполнительные производства на УК, - пояснила другая горожанка Светлана М.

Еще один тюменец Антон А рассказал, что смог получить с управляющей компании компенсацию, но через год.

- Обращался в автосоюз на Войновке, сами за свои услуги с УК списали через суд, - сообщил он.

В целом большинство горожан отмечают, что весной очень опасно парковать автомобили рядом с домом. Об этом все знают, тем не менее машины оставляют.

ИСТОЧНИК KP.RU