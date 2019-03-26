Депутат Тюменской облдумы стал замом губернатора Свердловской области

СЕГОДНЯ 08:44 2019-03-26T08:58:59+03:00

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В Тюменской областной думе освободилось одно депутатское кресло. Депутат от избирательного округа №19 (Калининский округ Тюмени) Олег Чемезов назначен заместителем губернатора Свердловской области. Накануне, 25 марта, свердловский губернатор Евгений Куйвашев официально представил его членам правительства.

Олег Леонидович будет курировать вопросы территориального развития и цифровизации. В зоне его ответственности будут также вопросы информатизации и проект «умный регион», сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области.

- Олег Чемезов уроженец Свердловска, знает город и регион. Я уверен, что у него все получится, - отметил Куйвашев.

Напомним, что Чемезов в Тюменскую облдуму был избран в сентябре 2016 года и являлся заместителем председателя Комитета по бюджету, налогам и финансам, он также входил в состав Комитета по экономической политике и природопользованию.

До этого он избирался депутатом Тюменской гордумы пятого и шестого созывов, депутатом Тюменской облдумы второго и пятого созывов.

С 1998 по 2004 годы работал первым заместителем председателя правительства Югры, С 2004 по 2005 годы - первым заместителем губернатора Тюменской области.

С 2006 по 2013 годы он являлся руководителем ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» «ТНК ВР Сибирь» в Тюмени.

Кто займет освободившееся кресло депутата в Тюменской облдуме станет известно на довыборах в единый день голосования 8 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU