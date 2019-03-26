Тюменка решила развестись и разбила бутылку от голову мужа

СЕГОДНЯ 08:13 2019-03-26T08:13:02+03:00

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Житель Тюменской области сообщение от жены о разводе получил вместе с ударом бутылкой по голове. Женщина заявила об этом во время ссоры. Супруги дома распивали спиртное, а затем повздорили. В пылу эмоций жена не сдержалась и побила супруга.

Инцидент произошел в селе Аромашево. Мужчина с рассеченным лбом обратился за медицинской помощью, а затем позвонил в полицию. На место происшествия выехали полицейские. Супругу задержали. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы до двух лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU