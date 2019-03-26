Ехал с женой и умер: тюменец скончался за рулем своего автомобиля
Пожилой водитель скончался в Тюмени во время движения автомобиля. Трагедия произошла накануне, 25 марта около 19.10 на улице Полевой у дома №6. Мужчина, 1953 года рождения ехал с супругой на автомобиле "Хонда".
Сообщение появилось в социальных сетях. Очевидцы сделали фотографию аварии. В ГИБДД информацию подтвердили.
- По словам супруги, на перекрестке у светофора мужчине стало плохо, тем не менее он медленно продолжил движение, - сообщила руководитель отдела пропаганды областной Госавтоинспекции Анжела Борисова.
Но состояние автомобилиста стало ухудшаться и он съехал на обочину, остановившись о столба.
- Травм и повреждений в результате ДТП у водителя нет. Предположительно, он скончался из-за сердечного приступа, - добавила Борисова. Настоящую причину смерти установит медэкспертиза.
Как сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения, бригада скорой помощи прибыла на место через 10 минут после вызова.
- Медики проводили реанимацию пациенту. За жизнь мужчины боролись 45 минут. Но, к сожалению, спасти его не удалось, - сообщила пресс-секретарь департамента Александра Малыгина.
ИСТОЧНИК KP.RU