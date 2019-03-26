Под Тюменью отремонтируют 15 км федеральной трассы на Ханты-Мансийск

СЕГОДНЯ 05:12 2019-03-26T05:12:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюменском районе отремонтируют 15 км федеральной трассы Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск. Работы на участке с 30 по 38 км уже начались и продлятся до октября. Проезжая часть от села Каскара до поселка Борки будет расширена до четырех полос с разделением потоков и устройством разворотных петель. Сейчас идет отсыпка дороги, пока транспорт продолжает движение по существующей дороге.

В этом году планируется также отремонтировать участок с 46 по 53 км этой же федеральной трассы в районе деревни Созоново. Все работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU