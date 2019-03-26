2019-03-26T04:54:39+03:00
Общество

Погода 26 марта в Тюмени: дождь со снегом и сильный ветер

Температура воздуха составит +3 градуса
Маргарита КАЛИНКИНА
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Погода 26 марта в Тюмени: дождь и сильный ветерПогода 26 марта в Тюмени: дождь и сильный ветерФото: Ольга Крыльцова
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Вторник, 26 марта, в Тюменской области будет серым и сырым. В регионе пойдет дождь, местами снег с дождем. Температура воздуха составит 0 +3 градуса, ветер 6-10 м/с, местами порывы достигнут 16 м/с.

В Тюмени дождь со снегом будет в первой половине дня, столбики термометров поднимутся максимум до +3 градусов, ветер до 10 м/с. В Тобольске дождь будет лить с утра до вечера. Ветер 6-15 м/с, воздух прогреется до +4. В Ялуторовске и Заводоуковске пойдет мокрый снег, переходящий в дождь, На улице будет +2, ветер 5-12 м/с. В Ишиме снег повалит во второй половине дня, когда температура воздуха с +3 понизится до -1 градуса. Ветер 8-16 м/с здесь будет утром, а к вечеру стихнет до 3-7 м/с.

Сегодня во всем мире отмечают Фиолетовый день или День больных эпилепсией. В этот день людям рассказывают о болезни и о первой помощи, которую можно оказать страдающим эпилепсией. Кроме того, проводятся аукционы, ярмарки, концерты и спортивные состязания, на которых собираются средства для тех, кому не повезло жить с этим диагнозом.

В народном календаре это день назван Никифоровым. Считалось, что на Никифора просыпается в лесу медведь. В этот день также ждали гусей: если они прилетали — это предвещало урожайный год. А если гуси начинали «полоскаться» в воде — значит, не за горами тепло. О теплых днях говорил и прилет жаворонка первым из весенних птиц; а вот если первым прилетал зяблик — это обещало холодную погоду. Туманы в этот день предсказывали дождливое лето.

Выходили в этот день на рыбалку. Говорили, что по последнему льду хорошо клюют плотва, окунь и язь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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