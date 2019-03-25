Семейная игротека «Конструктория» едет в Тобольск
Семейная игротека «Конструктория» ждет всех жителей Тобольска на творческие мастер-классы 30 и 31 марта. Горожан ждут в спортивном комплексе «Центральный». Для гостей приготовлены не только конструкторы и детская железная дорога, но и творческие и спортивные мастер-классы.
- На каждой игротеке мы проводим творческие мастер-классы для того, чтобы дети и родители могли проявить не только свои конструкторские навыки, но и творческие. К тому же все изделия и навыки, полученные во время мастер-классов, можно забрать с собой, - поделилась Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, идейный вдохновитель игротеки «Конструктория».
Оба дня игротеки тоболяки смогут принять участие в благотворительных и экологических акциях области: сбор пластиковых крышек, которые отправятся в Тюменский полимерный завод на переработку, вырученные от сдачи крышек денежные средства будут направлены в благотворительный проект социального партнерства «Ключ к жизни»; а также детский книжный обменник, куда можно принести книги, которые уже прочитаны и обменять на что-нибудь новенькое.
Расписание мастер-классов:
30 марта:
10:00 – Старт игротеки
12:00 – 13:00 – Мастер-класс по изготовлению магнитов о здоровье зубов от Стоматологии «Доктор Альбус»
13:00 – Розыгрыш конструктора
13:30 – 13:45 – Танцевальный мастер-класс
14:00 – 15:00 – Робототехника
15:00 – 16:00 – Мастер-класс по раскрашиванию волшебных мандал
16:00 – 17:00 – Мастер-класс по изготовлению волшебных коробочек
17:00 – Розыгрыш конструктора
17:30 – 17:45 – Танцевальный мастер-класс
18:00 – 19:00 – Робототехника
19:00 – Закрытие игротеки
31 марта:
09:00 – Старт игротеки
11:00 – 12:00 – Мастер-класс по изготовлению магнитов о здоровье зубов от Стоматологии “Доктор Альбус»
12:00 – 13:00 – Робототехника
13:00 – Розыгрыш конструктора
13:30 – 13:45 – Танцевальный мастер-класс
14:00 – 15:00 – Мастер-класс по раскрашиванию волшебных мандал
15:00 – 16:00 – Робототехника
16:30 – 16:45 – Танцевальный мастер-класс
16:45 – Розыгрыш конструктора
17:00 – Закрытие игротеки
Приобрести билеты можно здесь на сайте.
ИСТОЧНИК KP.RU