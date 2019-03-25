Семейная игротека «Конструктория» едет в Тобольск

СЕГОДНЯ 16:25 2019-03-25T16:26:06+03:00

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Семейная игротека «Конструктория» ждет всех жителей Тобольска на творческие мастер-классы 30 и 31 марта. Горожан ждут в спортивном комплексе «Центральный». Для гостей приготовлены не только конструкторы и детская железная дорога, но и творческие и спортивные мастер-классы.

- На каждой игротеке мы проводим творческие мастер-классы для того, чтобы дети и родители могли проявить не только свои конструкторские навыки, но и творческие. К тому же все изделия и навыки, полученные во время мастер-классов, можно забрать с собой, - поделилась Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, идейный вдохновитель игротеки «Конструктория».

Оба дня игротеки тоболяки смогут принять участие в благотворительных и экологических акциях области: сбор пластиковых крышек, которые отправятся в Тюменский полимерный завод на переработку, вырученные от сдачи крышек денежные средства будут направлены в благотворительный проект социального партнерства «Ключ к жизни»; а также детский книжный обменник, куда можно принести книги, которые уже прочитаны и обменять на что-нибудь новенькое.

Расписание мастер-классов:

30 марта:

10:00 – Старт игротеки

12:00 – 13:00 – Мастер-класс по изготовлению магнитов о здоровье зубов от Стоматологии «Доктор Альбус»

13:00 – Розыгрыш конструктора

13:30 – 13:45 – Танцевальный мастер-класс

14:00 – 15:00 – Робототехника

15:00 – 16:00 – Мастер-класс по раскрашиванию волшебных мандал

16:00 – 17:00 – Мастер-класс по изготовлению волшебных коробочек

17:00 – Розыгрыш конструктора

17:30 – 17:45 – Танцевальный мастер-класс

18:00 – 19:00 – Робототехника

19:00 – Закрытие игротеки

31 марта:

09:00 – Старт игротеки

11:00 – 12:00 – Мастер-класс по изготовлению магнитов о здоровье зубов от Стоматологии “Доктор Альбус»

12:00 – 13:00 – Робототехника

13:00 – Розыгрыш конструктора

13:30 – 13:45 – Танцевальный мастер-класс

14:00 – 15:00 – Мастер-класс по раскрашиванию волшебных мандал

15:00 – 16:00 – Робототехника

16:30 – 16:45 – Танцевальный мастер-класс

16:45 – Розыгрыш конструктора

17:00 – Закрытие игротеки

Приобрести билеты можно здесь на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU