Школьники Тюменской области сражаются в знаниях по интернет-безопасности

СЕГОДНЯ 16:16 2019-03-25T16:16:47+03:00

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Четыре команды школьников из Нижней Тавды сразились за звание лучшего знатока интернет-безопасности. «Эверест», «Космос», «Блейн» и «Олимп» разыграли 12 сложных вопросов на тему виртуальной реальности.

Победителями стала команда "Эверест", состоящая из одних девушек. Кубок унесли Растатурова Юлия, Пелевина Анна, Сорокина Александра, Рыжикова Ксения и капитан команды Сайферт Виктория.

Лучшими вопросами подростки признали вопрос о демотиваторах и о троллинге в Сети. Кстати, вопрос о троллинге - один из самых сложных для многих девятиклассников. Практически везде он вызывает у ребят много эмоций, но далеко не все подростки знают, как правильно реагировать на интернет-троллей, и как эффективно давать им отпор.

- Формат мероприятия в виде интеллектуального командного соревнования позволяет о сложных и важных вещах говорить с детьми играючи. Командная работа и активное обсуждение дают возможность лучше запомнить информацию. И, когда до многих ответов ребята доходят сами в процессе жарких споров, полученную информацию они уже точно никогда не забудут, - отметила автор проекта, депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова.

Следующие игры по интернет-безопасности среди девятиклассников пройдут 23 апреля в Викуловском районе, 24 апреля - в Аббатском районе, а 25 апреля - в Сладковском районе Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU