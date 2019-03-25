2019-03-25T16:09:34+03:00
Спорт

Более 150 спортсменов приедут на открытое Первенство Тюмени по прыжкам на батуте

За медали готовы состязаться гости из Югры, Ямала и даже Челябинской области
Маргарита КАЛИНКИНА
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Открытое первенство Тюмени по прыжкам на батуте состоится 26 и 27 марта. В соревнованиях примут участие более 150 прыгунов и гимнастов в возрасте от 7 лет и старше. Состязания пройдут в спортивном зале «Викинг» (ул. 50 лет Октября, 215/2) с 10 часов.

Ребята представят обязательные и произвольные программы. Юным спортсменам будет также предложено выступить в дисциплинах «Акробатическая дорожка» и «Двойной минитрамп».

Конкуренцию тюменцам составят гости из Лангепаса, Нового Уренгоя, Мегиона, Нефтеюганска, Заводоуковска, Снежинска (Челябинская область), сообщает Тюменский городской многопрофильный центр. Победители получат путевку на всероссийские соревнования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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