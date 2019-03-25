2019-03-25T15:46:48+03:00
Спорт

Тюмень примет два этапа Международных игр «АРМИ-2019»

Подготовка к ним уже начинается
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюмень вновь примет Международные армейские игры «АРМИ-2019». На базе Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова состоятся два этапа состязаний: «Безопасный маршрут» и «Инженерная формула».

Посмотреть на борьбу военных из разных стран можно будет в июне - августе. Решение о месте проведения игр принял министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. А губернатор Александр Моор своим распоряжением утвердил организационный комитет по подготовке и проведения состязаний. Все мероприятия этого масштабного события должны пройти на высоком уровне и во время проведения игр комфортно должно быть как участникам, так и зрителям, сообщили в пресс-службе главы региона.

Напомним, Тюменская область принимала финал всероссийских, а затем и международных соревнований «АРМИ — 2017». В финале российских соревнований, в конкурсе «Инженерная формула» на тюменском полигоне выступили 150 военнослужащих, были задействованы 40 единиц спецтехники. За лидерство в двух конкурсных дисциплинах международных состязаний – «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут» – боролись военные из Белоруссии, Армении, Узбекистана и России. Соревновательные площадки два года назад посетили несколько тысяч зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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