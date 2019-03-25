СЕГОДНЯ 15:33 2019-03-25T15:33:02+03:00

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Тюменские медики спасли от инфаркта заядлого курильщика. Рано утром мужчина пожаловался жене на боль в груди. Мучился он этими болями последние три дня и только после того, как в интернете им выпала информация о признаках инфаркта, вызвали бригаду скорой помощи.

- Думали на межреберную невралгию, собирались к врачу в этот день заехать. А пока занимались каждый своим делом, - вспоминает тот день супруга тюменца. - Муж сходил покурить и боль усилилась. В интернете увидели, что при таких признаках рекомендуется сразу обращаться за медицинской помощью. В тот момент он запретил мне вызвать скорую помощь, но когда он стал стонать от боли, я не выдержала и вызвала скорую.

По жалобам диспетчер определил высокий риск осложнений. Спустя 16 минут бригада была дома у пациента. Врач сразу увидел специфичную клинику инфаркта миокарда: пациент был встревожен и жаловался на давящую, жгучую боль в области грудины, на теле выступил холодный, липкий пот. Диагноз подтвердился, когда записали электрокардиограмму.

- Говорить мужчине было тяжело, ему казалось, что одна минута длится больше часа. Он хотел, чтобы мы скорее облегчили его страдания. При инфаркте развивается некроз тканей определенного участка, происходящий вследствие нарушения кровообращения. Сердце буквально «кричит» от боли. Чтобы снять ее, мы ввели обезболивающие препараты, после чего общее состояние пациента улучшилось. Затем провели медикаментозную терапию, направленную на снижение нагрузки на сердце, - пояснил врач бригады скорой помощи Дмитрий Саратов.

По словам врача, его основная задача — правильно провести диагностику состояния, что на данном вызове не составило труда, а вот качество же оказания помощи зависело от второго работника.

- Данил Иванов — профессионал, он выполнил все манипуляции идеально и быстро. У него ушло минимум времени на установку системы для венозного доступа. В целом у него безупречные навыки. Я доволен работой в ту смену, - поделился врач.

Бригада скорой помощи за восемь минут эвакуировала пациента в Кардиоцентр, где специалисты выявили редкую разновидность стенокардии — Принцметала, развивающуюся в покое в результате спазма коронарных артерий. По словам врачей стационара, сердечная мышца (миокард) пострадала на 25%.

Инцидент произошел 16 февраля в 7.12 утра, сообщили в пресс-службе Станции скорой помощи. После выписки из больницы тюменец пришел к медикам, чтобы поблагодарить за свое спасение.

- Врачи не нашли у меня ни бляшек, ни холестерина. Причина инфаркта — спазм сосуда. Что к этому привело, так, наверно, курение и стрессы. В день у меня уходило 4 пачки сигарет. Сейчас бросил и ко мне вернулось обоняние, запахи стал чувствовать, - заверяет пациент.

Мужчина признается, что, когда он очнулся после операции, ему стало немного страшновато, но не за себя.

- Тяжело было подумать, как она без меня справится. Я заметил, что люди только на своих ошибках учатся. Знаем, как надо, но все равно совершаем ошибки, - говорит пациент.

Напоследок врач скорой помощи посоветовал своему пациенту не забывать о профилактике, чтобы не допустить повторного инфаркта.

ИСТОЧНИК KP.RU