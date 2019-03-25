2019-03-25T14:41:15+03:00
Происшествия

Тюменка подожгла баню, поссорившись с соседкой

Теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменка подожгла баню, поссорившись с соседкойТюменка подожгла баню, поссорившись с соседкойФото: Ольга Крыльцова
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Жительницу Тюмени поймали на попытке поджечь баню у соседа. Хозяин вовремя заметил огонь и успел самостоятельно погасить пламя. После чего мужчина сообщил в полицию.

На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что пьяная соседка проникла в чужой двор и подожгла дверь у бани. 42-летняя женщина конфликтовала с матерью потерпевшего, ей не нравились собаки, проживающие по-соседству.

Поджигательницу задержали и доставили в отдел полиции. В отношении неё возбуждено уголовное дело на основании части 3 статьи 30 и части 2 статьи 167 УК РФ «Попытка умышленного уничтожения или повреждения имущества». Санкция статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок, сообщили в пресс-службе городской полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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