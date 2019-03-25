Тюменские волонтеры ищут трехлапой собаке дом и любящего хозяина

СЕГОДНЯ 14:18 2019-03-25T14:18:22+03:00

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Историю бездомной собаки, которую нарекли Канной, рассказала «Комсомольской правде – Тюмень» волонтер Елена Олейникова. Она вместе с еще несколькими неравнодушными людьми выхаживает пострадавших собак и кошек.

Канна попала к зоозащитникам из пункта временного содержания по улице Кедровой, 133, где ей сделали операцию по ампутации задней лапы. Как она ее травмировала, зоозащитники не знают, но по поведению собаки уверены, что тут не обошлось без человеческой жестокости. Не сомневаются волонтеры и в том, что раньше Канна была домашней.

- Она абсолютно социализирована. Не проявляет агрессии ни к людям, ни к другим собакам и даже кошкам. Она спокойно воспринимает ошейник и поводок, хотя они ей не особо и требуются. Несмотря на свою живость и активность, она вполне управляема и от хозяина не убежит, - сообщила Елена Олейникова.

По словам волонтера, собака немного застенчива и не доверяет посторонним. Но к тем, кого она узнала, Канна проявляет безграничную любовь. В настоящее время животное полностью здорово, стерилизовано и находится в миниприюте. Тем не менее, собаке нужен хозяин. Его-то и ищут волонтеры.

- Для человека она - просто находка. Прекрасно чувствует настроение, может стать верным другом. Канну мы отдадим только в ответственные руки, по договору. Это необходимо для того, чтобы собака не попала к третьим лицам, а оставалась у одного хозяина, - пояснила Елена Олейникова.

Телефоны для связи, чтобы познакомиться с Канной поближе: 8(922)079-49-77 - Ольга, 8(982)782-62-18 - Елена.

ИСТОЧНИК KP.RU