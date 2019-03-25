Детям предлагают сделать открытки для тюменских ветеранов

СЕГОДНЯ 14:08 2019-03-25T14:08:23+03:00

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Конкурс «Письмо ветерану» объявил Тюменский филиал Почты России. Поздравления и пожелания дети 5-7 лет могут сделать в виде коллективной поздравительной открытки, от ребят в возрасте 8-12 лет организаторы ждут индивидуальные работы, а от подростков 13-17 лет - письма ветеранам.

Размеры открытки должны быть приближены к реальным: от миниоткрыток до формата А5. Поздравительные письма можно вложить в обычный конверт или в виде треугольника - символа надежды на победу в военное время.

Как пояснили в пресс-службе филиала Почты России, цель конкурса - привлечь внимание молодежи к истории и возродить интерес к эпистолярному жанру. Поэтому обязательными элементами почтового отправления должны быть: индекс, адрес отправителя и получателя, а также почтовые марки соответствующего номинала.

Конкурсные работы принимают до 25 апреля по адресу: Тюмень, ул.Республики, 56, каб. 208 с пометкой: «конкурс «Письмо ветерану» с указанием ФИО, дата рождения и номер телефона участника.

Кроме того, принимаются творческие видеоработы: запись известных авторов стихотворений на тему писем с фронта. Видеозаписи нужно выложить в социальных сетях Вконтакте или Инстаграм с хештегами #ПочтаРоссии #тюменскаяпочта #письмоветерану с пометкой: Я участвую в конкурсе.

Победители конкурса будут объявлены и награждены в мае, а поздравительные открытки и письма будут переданы тюменским ветеранам.

ИСТОЧНИК KP.RU