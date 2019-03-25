В Тюмени завершено расследование мошенничества в областном филиале «Росгосстраха»

СЕГОДНЯ 12:58 2019-03-25T12:58:42+03:00

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В Тюмени завершено расследование уголовного дела бывшего заместителя директора по корпоративному страхованию областного филиала ПАО СК «Росгосстрах». Женщину обвиняют в двух эпизодах особо крупного мошенничества с использованием своего служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Материалы уже направлены прокурору для утверждения обвинения и передачи в суд.

По версии следствия, обвиняемая в 2016–2017 годах организовала схему, по которой якобы готовили и подписывали акты выполненных работ по автострахованию. Она заручилась поддержкой страховщика и менеджера управления корпоративных продаж «Росгосстраха», которые ничего не подозревали. По указанию обвиняемой менеджер от имени страховщика ежемесячно готовила и подписывала акты выполненных работ, по которым якобы оказывались услуги по автострахованию. Сумма ущерба составила более 11 млн. рублей.

Преступную деятельность удалось выявить и пресечь благодаря совместной работе следователей регионального СУ СКР и сотрудников РУ ФСБ РФ, сообщили в областном управлении СКР. В ходе расследования были допрошены свыше 50 человек, проведены обыски в тюменском филиале и центральном офисе ПАО СК «Росгосстрах».

ИСТОЧНИК KP.RU