Двое тоболяков изнасиловали новую знакомую

СЕГОДНЯ 12:48 2019-03-25T12:48:16+03:00

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Двух жителей Тобольска обвиняют в изнасиловании и ином сексуальном насилии 29-летней горожанки. Преступление совершено ночью 23 марта и злоумышленники уже задержаны.

Мужчины 28 лет и 31 года познакомились в кафе со своей будущей жертвой. Под предлогом продолжить вечер в другом месте они привезли ее к жилому дому и предложили вступить в половую связь. Новая знакомая отказалась, после чего злоумышленники, применяя силу и угрожая, надругались над ней.

Мужчинам предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.131 УК РФ (изнасилование), п. «а» ч. 2 ст.132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера с угрозой применения насилия). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в следственном отделе Тобольска.

ИСТОЧНИК KP.RU