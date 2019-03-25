«Бабушки особого назначения» в Тюмени отправятся по рыбным местам

СЕГОДНЯ 12:09 2019-03-25T13:09:56+03:00

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Самые популярные у рыбаков места на реке Туре в Тюмени посетят «Бабушки особого назначения». Они совместно с сотрудниками областной Инспекции по маломерным судам регионального ГУ МЧС проведут рейд по опасным местам массового выхода на лед. Мероприятие пройдет на судне на воздушной подушке.

Пожилые тюменки расскажут рыбаками об коварстве весеннего льда, действиях в случае провала, методах спасения человека на льду и вручат памятки о соблюдении мер безопасности.

Мероприятие, направленное на предупреждение несчастных случаев на воде в период таяния снега и выявление мест несанкционированного выхода на лед, пройдет в рамках ежегодной межведомственной акции «Безопасный лед».

Как отмечают специалисты, лёд на водоемах — это зона повышенного риска. Зачастую среди пострадавших - люди, увлекшиеся подлёдной рыбалкой, дети, которые решили поиграть или покататься на коньках, и те, кто срезает дорогу через реку.

- Мы предупредим тюменцев об опасности и раздадим памятки, в которых представлена информация о правилах поведения на льду. В рамках беседы объясним опасность раннего и позднего льда, напомним основные правила поведения на льду, а также расскажем, как вести себя в ситуации попадания под лед человека - 58-летняя волонтер Надежда Григорьевна.

Напомним, проект «Бабушки особого назначения» реализуется Областным геронтологическим центром и Тюменским региональным благотворительным фондом «Старшее поколение».

ИСТОЧНИК KP.RU