Тюменцы открыли новый сезон благотворительных интеллектуальных игр

СЕГОДНЯ 11:57 2019-03-25T11:57:35+03:00

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Тюменский интеллектуальный #MassOnClub в марте открыл второй сезон благотворительных игр. В игре "Новый старт" вопросы и кейсы для бизнесменов готовил не один гость, как это бывает обычно, а целая команда знаменитых тюменцев.

- Три команды игроков бились над заданиями из области контрразведки от последнего председателя КГБ РСФСР Виктора Иваненко, - рассказывает президент клуба, директор Коммуникационного агентства «Пионер» Полина Гаранина, - спортивные задания были от полюбившейся нам в 2018 году гостьи - Олимпийской чемпионки по биатлону Альбины Ахатовой; загадки из мира шоу-бизнеса подготовил Российский эстрадный певец Алексей Чумаков; а забавные истории из мира виртуальной реальности записала на видео блоггер-милионник Софья Броян.

Обязательным условием вопросов как всегда выступали: жизненность представленных для решения кейсов и их польза для работы игроков.

- Пожалуй, это была одна из самых сложных игр года, - делится впечатлениями судья ареопага, заместитель прелседателя ТРО ООО «Российский Детский фонд» Галина Васильевна. - Так много «гробов», то есть вопросов, ответ на которые так и не был найден, у нас ещё никогда не было. Самыми сложными оказались вопросы, подготовленные Председателем областного суда Анатолием Михайловичем Сушинских. А лучшим вопросом игроки признали вопрос от Елены Кашкаровой.

Она спросила: «Один из лучших в мире инвесторов обладал уникальной философией – в эти инвестиции надо вкладывать деньги, если они вызывают шок. И действительно его инвестиции вызывали шок у современников, но в итоге он оказался прав и как предприниматель, и как благотворитель. Его инвестиционный портфель сейчас оценивается около 20 миллиардов долларов, но это не просто цифры в банке. Где мы можем наблюдать этот «инвестиционный пакет»?

Ответ: ГМИИ и Эрмитаже, музеях и галереях. Потому что «Он» – это Сергей Иванович Щукин, самый успешный картинный коллекционер в мире, а «инвестиции» – это картины французской модернистской живописи, которые он собирал, когда это было не модно. Благодаря Щукину в России богатейшая коллекция Моне, Гогена, Матисса, Пикассо, Сезана.

Все сборы от игры традиционно поступили на счёт Тюменского отделения «Российского детского фонда». На деньги, собранные в марте 2019 года, фонд пополнил сельскую библиотеку Голышмановского района 25-ю необходимыми подросткам книгами профориентационной тематики.

Ну а завершилась игра не только чествованием команды победителей, но и награждением лучших игроков первого сезона. Ими стали: адвокат Мария Поветкина, Финансовый советник ООО «СК» Allianz Жизнь» Алексей Огибалов и юрист Илья Поветкин.

Самым эффективным капитаном года признан Матаев Степан, Управляющий партнер ЮК «Аспект».

ИСТОЧНИК KP.RU