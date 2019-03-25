В Тюменскую область идет снег с дождем

СЕГОДНЯ 11:00 2019-03-25T11:06:42+03:00

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Водителей Тюменской области предупреждают об ухудшении погоды завтра, 26 марта. По прогнозам синоптиков, в регион идет мокрый снег и дождь.

В связи с ожидаемыми неблагоприятными условиями автомобилистов призывают особенно внимательно соблюдать правила безопасности. Уралуправтодор рекомендует не превышать скоростной режим и не совершать резких маневров. Выбирать скорость необходимо, не только исходя из ограничений, установленных дорожными знаками, но и, учитывая, погодные и дорожные условия. Для исключения случаев наезда на людей возле пешеходных переходов нужно снижать скорость.

Сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному бесплатному телефону Дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06. Здесь же можно получить оперативную сводку о дорожной обстановке. Отметим, что рано утром сегодня, 25 марта, в районе 204 км федеральной трассы Р-351 Екатеринбург – Тюмень был густой туман, который серьезно осложнил движение транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU