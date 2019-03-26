2019-03-26T07:40:19+03:00
Общество

Грандиозная распродажа шуб на Новоторжской ярмарке в Тюмени

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На Новоторжской ярмарки в Тюмени можно купить шубу со скидкой до 40 процентовНа Новоторжской ярмарки в Тюмени можно купить шубу со скидкой до 40 процентов
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Новоторжская ярмарка «За шубой!» впервые откроется в Тюмени. Она будет работать только пять дней, с 27 по 31 марта в ДК «Железнодорожник». Крупный российский производитель предлагает горожанам и гостям большую выставку-продажу натуральных шуб и других изделий. Размеры от 42 до 60.

Цены:

Меховые шапки, жилеты — от 4 тыс. руб.

Мутон и нутрия — от 13 до 49 тысяч руб.

Каракуль — от 59 тысяч руб.

Норковые шубы — от 79 до 290 тысяч руб.

Большие скидки на шубы — до 40%

Шубы сшиты по ГОСТам. Гарантия — до двух лет.

При покупке возможна рассрочка и кредит от ООО «РусфинансБанк» (лиц. ЦБ РФ №1792 от 13.02.2013 г.)

Режим работы ярмарки:

27—31 марта ДК «Железнодорожник» ( ул. Первомайская, 55), 2 этаж, с 10:00 до 19:00

Получите дополнительную скидку на шубу тут

ИСТОЧНИК KP.RU

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