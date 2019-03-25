Тюменские Ромео и Джульетта пытались на поезде сбежать в Москву

СЕГОДНЯ 10:08 2019-03-25T10:17:58+03:00

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Парочку подростков из Тюмени сняли с поезда. когда они ехали в Москву. 15-летний юноша и 13-летняя девочка отправились в поездку вдвоем без сопровождения взрослых.

Ребята купили электронные билеты и о том, что поехали в столицу, юноша сообщил своим родителям уже из поезда. Родственники тут же связались с полицией и рассказали о происшествии. Школьников нашли в поезде «Новый-Уренгой – Москва» и сняли на станции Талица.

Инцидент произошел 22 марта. Проверка подтвердила, что ученик девятого класса и семиклассница одной из тюменских школ в тайне от родителей приобрели билеты. Сотрудники транспортной полиции провели с подростками профилактическую беседу, объяснив, почему нельзя ездить без сопровождения взрослых и согласия родителей. После чего ребят передали родителям, сообщили в пресс-службе Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU