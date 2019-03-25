2019-03-25T09:50:14+03:00
Происшествия

Пенсионерка из Тюмени, снимая порчу, лишилась украшений, шубы и денег

Женщину обдурили на 370 тысяч рублей
Маргарита КАЛИНКИНА
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Пенсионерка из Тюмени, снимая порчу, лишилась ювелирных украшений, норковой шубы и 100 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила около 370 тысяч.

Пожилую горожанку остановили на улице две незнакомки. Они сообщили, что на тюменку наложена порча, и они могут помочь ей избавиться от нее. Женщины убедили пенсионерку пригласить их домой, объяснив это тем, что необходимо провести обряд и избавить вещи от плохой энергетики. Во время визита злоумышленницы взяли норковую шубу и золотые украшения, после чего скрылись.

Через какое-то время тюменка поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. В настоящее время стражи порядка устанавливают личности аферисток и проводят мероприятия для задержания подозреваемых. По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору», сообщили в пресс-службе УМВД Тюмени.

Сотрудники правоохранительных органов рекомендуют тюменцам не разговаривать на улице с незнакомцами, не пускать посторонних в дом, не передавать деньги и другие ценности чужим людям, чего бы они не обещали. Горожан также просят уделить внимание пожилым родственникам, так как они являются наиболее незащищенной категорией и чаще всего попадают под действия мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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