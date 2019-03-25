«Дыши свободно»: в Тюмени запускают уникальный проект

СЕГОДНЯ 09:18 2019-03-25T09:24:06+03:00

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Для школьников, педагогов и родителей Тюмени запускают уникальный проект «Дыши свободно». Фтизиатры не только выявят школы, где чаще всего родители отказываются от иммунодиагностики туберкулеза, но и проведут тематические семинары-практикумы для учителей и родителей. Они расскажут об особенностях раннего выявления профилактики инфекционных заболеваний.

Детей ждут интерактивные занятия с использованием сюжетно-ролевых игр и наглядных материалов.

Каждый из участников проекта сможет задать любые вопросы по теме иммунодиагностики медикам, психологу, социальному работнику. Вопросы также принимают на сайте Ассоциации фтизиатров Тюменской области.

Как отметили в областном департаменте здравоохранения, эпидемическая ситуация по туберкулезу в России носит неустойчивый характер. Заболеваемость снизилась, но актуальность профилактики отказов родителей от иммунодиагностики детей, сохраняется. Так, только в Тюмени в 2018 году зарегистрировано 1357 отказов от диагностики.

В то же время в Тюменской области за 2018 год зарегистрировано впервые заболевших активными формами туберкулеза 1033 человека, из них 39 больных были несовершеннолетние. У детей 23 случая инфекции выявлены при проведении иммунодиагностики.

В целом заболеваемость активными формами туберкулеза в минувшем году составила 68,5 на 100 тысяч населения, а у детей - 11,5 на 100 тысяч. Эти показатели превышают показатели Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU