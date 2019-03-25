Производственный спор: тюменский предприниматель сломал десять ребер своему подчиненному

СЕГОДНЯ 08:56 2019-03-25T08:56:52+03:00

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Переломом десяти ребер и носа завершился спор на производственную тему у двух тюменцев. Индивидуальный предприниматель накануне, 24 марта обсуждал работу со своим подчиненным. Мини-совещание проходило в квартире одного из них за бутылкой спиртного. В итоге все закончилось серьезным конфликтом. 30-летний предприниматель не выдержал и серьезно избил коллегу.

На место происшествия кроме медиков были вызваны полицейские. По факту побоев возбуждено уголовное дело на основании ч. 1 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса РФ «Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью», сообщили в пресс-службе УМВД Тюмени.

В эти же сутки ночью пьяная 62-летняя пенсионерка ножом в живот ранила своего 59-летнего супруга. В отношение женщины также возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU