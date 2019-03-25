Тюменский ледолаз завершил сезон чемпионом мира, завоевав 14 медалей
Тюменский ледолаз Николай Кузовлев блестяще завершил спортивный сезон. Он смог завоевать 14 медалей на международных соревнованиях и стал чемпионом мира в категории "трудность". В категории скорость он стал серебряным призером.
Столько наград за сезон Николай Кузовлев смог выиграть впервые. Фото Николая Кузовлева
- Я шёл к этому долгих 9 лет активной спортивного жизни. Это лучший и долгожданный мой результат! Спасибо тем, кто болел и верил в меня, - подвел итог спортсмен.
Отметим, что Николай в этом сезоне выиграл медали во всех этапах Кубка Мира, которые состоялись в Южной Корее, Китае, Швейцарии, Италии, Франции, США и России. Большинство наград были золотыми.
- Столько медалей я ещё не привозил на родину за один сезон, - отметил тюменец. - Все этапы Кубка были очень интенсивные, эмоциональные и незабываемые.
Этап Кубка Мира в США. Фото Николая Кузовлева
ИСТОЧНИК KP.RU