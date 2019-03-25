2019-03-25T08:03:45+03:00
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В Тюменской области закрыли три ледовые переправы

Действующими остались еще пять зимних дорог
Маргарита КАЛИНКИНА
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Три ледовые переправы закрыли в конце минувшей недели в Тюменской области. Это переправы в Ярково, Покровском и Сорокино.

Сотрудники Центра ГИМС МЧС России по Тюменской области проконтролировали ликвидацию зимней дороги. Ее ликвидировали представители районной администрации и местного автодорожного хозяйства.

= Сейчас в регионе действует пять ледовых переправ: в Тобольском, Уватском и Вагайском районах. Они будут работать еще пару недель. Если погода не преподнесет никаких сюрпризов: морозов или, наоборот, резкого потепления, - сообщил начальник Центра ГИМС ГУ МЧС по Тюменской области Сергей Каплин. - Мы следим за толщиной льда и состоянием подъездных путей.

Есть три способа ликвидации переправ: распиловка, чернение и проведение взрывных работ. Третий вариант, конечно, самый экстренный – в нем есть необходимость, когда существует опасность большого затора льда на реке. Традиционный и более емкий способ – распиловка, практикуется у нас в большинстве районов области, пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

Но, даже после того, как переправа прекратит свое существование, необходимо следить, чтобы не оказалось желающих пересечь реку по опасному льду, тем более, на автотранспорте. Представители местных администраций выставляют предупредительные знаки, делают заграждения на подъездных путях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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