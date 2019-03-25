Тюменцы на Цветном бульваре поставили новые рекорды по зачетам ГТО

СЕГОДНЯ 07:06 2019-03-25T07:07:13+03:00

Изменить размер текста: A A

На Цветном бульваре Тюмени горожане в минувшие выходные восхищали своей физической подготовкой. В городе состоялся флешмоб "На рекорд". Тюменцы сделали 1 тысячу 825 отжиманий, столько же подтягиваний и жимов гири. На это им потребовалось не более 2,5 часов.

Спортивная акция была приурочена к юбилею указа президента о внедрении в России комплекса "Готов к труду и обороне", подписанному 5 лет или 1 тыс. 825 дней назад. Тюменцам помогли гости из Красноярска, Когалыма и Екатеринбурга. Рекордами дня стали выполнение 31 подтягивания (за 1 подход), 350 подъемов гири, 100 отжиманий, сообщает "Тюменская линия".

На площадках ГТО можно было не только попробовать свои силы, но и официально зарегистрировать результат.

- Все, кто принял участие в сдаче нормативов получили сертификаты участников и билеты на Чемпионат России по биатлону, - сообщил начальник отдела организации физкультурно-оздоровительной работы департамента по спорту и молодежной политике Тюмени Дмитрий Плотников.

ИСТОЧНИК KP.RU