Юные артисты Тюмени соберутся на «Наш фестиваль»

СЕГОДНЯ 06:30 2019-03-25T06:51:37+03:00

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«Наш фестиваль» стартует сегодня, 25 марта, в Тюмени. Артисты в возрасте от 4 до 8 лет в течение трех дней будут представлять свои таланты в номинациях:

- «Вокал» (эстрадное пение (соло и группы); народное пение (соло и группы);

- «Инструментальное исполнение» (соло и группы);

- «Хореография» (современная, эстрадная, народная, спортивный танец, фристайл). Все номера в данном направлении делятся на сольные номера, композиции малых форм (до четырёх участников) и массовые танцевальные композиции;

- «Театр» (без использования штанкетного оборудования) – драматический, музыкальный (мюзикл), народного направления (в том числе фольклор и этнография, театрализованные действия и обряды), кукольный и театр эстрадных миниатюр;

- «Художественное слово, эстрадный монолог, авторское художественное слово»;

- «Оригинальный жанр» (пластика и пантомима; буффонада и цирк; пародийный жанр, оригинальный жанр, акробатика, пластический этюд, жонглирование, клоунада – номера без работы с воздухом и огнем);

- «Журналистика. Направление «Медиамир» (лучший печатный материал: статья, интервью, репортаж; лучший фоторепортаж, лучший видеоматериал: сюжет, видеоролик, социальная реклама).

Выступления примет Дворец творчества и спорта «Пионер» (ул. Челюскинцев, 26). Исключение составит направление «Театр» (номинации: «Театр малых форм», «Эстрадная миниатюра», «Художественное слово»), выступления которого состоятся 25 и 26 марта в Молодежном театральном центре «Космос» (ул. Республики, 165-а).

Все коллективы, кроме номинации «Журналистика», будут разделены на три возрастные категории: 13 – 18 лет, 8 – 12 лет и 4 – 7 лет.

Лучшие исполнители 6 апреля примут участие в гала-концерте. По итогам фестиваля эксперты определят обладателей «Золотых призов» и лауреатов в каждой номинации и возрастной группе, сообщили в Тюменском городском многопрофильном центре.

ИСТОЧНИК KP.RU