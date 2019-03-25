В центре Тюмени отключат пять светофоров
В центре Тюмени сегодня, 25 марта, с 8 до 17 часов на пяти перекрестках погаснут светофоры. На них пройдут плановые профилактические работы. Регулировщики отключат:
- на пересечении ул. Малыгина и ул. М. Горького;
- на пересечении ул. Малыгина и ул. Салтыкова-Щедрина;
- на пересечении ул. Малыгина и ул. Шиллера;
- на пересечении ул. М. Горького и ул. Красных Зорь;
- на пересечении ул. Салтыкова-Щедрина и ул. Красных Зорь.
Участников дорожного движения просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения и соблюдать требования дорожных знаков.
Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону МКУ «Тюменьгортранс» 68-84-35 или на сайте http://tgt72.ru/.
ИСТОЧНИК KP.RU