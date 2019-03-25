2019-03-25T05:03:08+03:00
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В центре Тюмени отключат пять светофоров

Они не будут гореть с 8 до 17 часов
Маргарита КАЛИНКИНА
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В центре Тюмени сегодня, 25 марта, с 8 до 17 часов на пяти перекрестках погаснут светофоры. На них пройдут плановые профилактические работы. Регулировщики отключат:

- на пересечении ул. Малыгина и ул. М. Горького;

- на пересечении ул. Малыгина и ул. Салтыкова-Щедрина;

- на пересечении ул. Малыгина и ул. Шиллера;

- на пересечении ул. М. Горького и ул. Красных Зорь;

- на пересечении ул. Салтыкова-Щедрина и ул. Красных Зорь.

Участников дорожного движения просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения и соблюдать требования дорожных знаков.

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону МКУ «Тюменьгортранс» 68-84-35 или на сайте http://tgt72.ru/.

ИСТОЧНИК KP.RU

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