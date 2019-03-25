Погода 25 марта в Тюмени: солнечно, но ветрено

СЕГОДНЯ 04:07 2019-03-25T04:07:28+03:00

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Понедельник, 25 марта, в Тюменской области области будет солнечным, и теплым, но ветреным. Средняя температура воздуха составит +5 +7 градусов. Ветер 6-9 м/с.

В Тюмени день ожидается солнечным, столбики термометров поднимутся до +7 градусов. Ветер 4-8 м/с, к вечеру до 8-14 м/с, ночью до 9-15 м/с.

В Тобольске тоже безоблачная погода, +4 +7 градусов, ветер 4-10 м/с. В Ялуторовске и Заводоуковске ясно, +3 +6, ветер 4-8 м/с, к ночи усиление до 8-16 м/с. В Ишиме солнечно, +2 +5 и ветер 5-10 м/с, поздно вечером до 7-13 м/с.

Сегодня работники культуры России отмечают профессиональный праздник. Во всем мире в этот день вспоминают жертв рабства и трансатлантической работорговли.

В народном календаре 25 марта названо Феофановым днем. На Руси в этот день с утра выходили на улицу встречать весну. Считалось, что к Феофану полностью сходит снежный покров и оттаивает почва.

Наблюдали в этот день и за погодой. Туман на Феофана предвещал урожай льна, овса и конопли. Чтобы примета сбылась, люди выходили на улицу и угощали птиц — бросали им конопляные и льняные семена. Волокно конопли раньше шло на изготовление шпагата, веревок, грубых тканей, а конопляное масло употребляли в пищу и использовали для малярных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU