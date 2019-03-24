Шестиклассник из Тюмени в Москве будет защищать научную работу по творчеству земляка-писателя

СЕГОДНЯ 16:19 2019-03-24T16:19:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Ученик шестого класса школы №37 Тюмени Григорий Кульчихин отправился в Москву на конкурс «Леонардо».

Как сообщили в департаменте образования Тюменской области, Всероссийский фестиваль творческих инициатив и открытий «Леонардо» создал Благотворительный фонд наследия Менделеева. В нем могут принимать участие школьники с первого по одиннадцатый класс.

Тюменский шестиклассник будет защищать свою работу «Способы изображения персонажа в художественном произведении (сопоставительный анализ прозаических произведений «Бежин луг» И. С. Тургенева и «Мальчик без шпаги» С. С. Козлова). Григорий вместе с педагогом Жанной Касымовой провели анализ изображения двух подростков у писателя-классика и тюменского литератора.

Ранее писатель Сергей Козлов встретился в школе №37 с учащимися и Григорием Кульчихиным. Школьники показали инсценировку по эпизоду повести «Мальчик без шпаги», исполнили песню, посмотрели эпизод фильма «Наследники» режиссера Константина Одегова, снятый по мотивам произведения, сообщает "Тюменская область сегодня".

ИСТОЧНИК KP.RU