2019-03-24T16:05:41+03:00
Происшествия

В двойном ДТП под Тюменью пострадали четыре человека

Причиной первой аварии стал туман
Алена Кульмухаметова
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В двойном ДТП под Тюменью виноват туман. Фото подписчика группы ЧС "Тюмень" в соцсети ВКонтактеВ двойном ДТП под Тюменью виноват туман. Фото подписчика группы ЧС "Тюмень" в соцсети ВКонтакте
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Массовое дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали четыре человека, случилось 24 марта утром на трассе «ТюменьОмск».

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области, причиной первого столкновения стал сильный туман. Около 09:40 водитель автомобиля «ВАЗ-2107» из-за сильного тумана и плохой видимости выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с фурой. Через несколько минут в уже стоявшие в ДТП автомобили въехали два большегруза подряд. В аварии пострадали два человека.

Фото подписчика группы ЧС "Тюмень" в соцсети ВКонтакте

Фото подписчика группы ЧС "Тюмень" в соцсети ВКонтакте

Проезжающие мимо водители решили запечатлеть массовую аварию и остановились на трассе и также стали участниками ДТП. Так, водитель «Mitsubishi Lancer» остановился, чтобы посмотреть на аварию, однако в него въехала «ВАЗ-2110». В новой аварии пострадали еще два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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