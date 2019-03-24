В двойном ДТП под Тюменью пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 16:05 2019-03-24T16:05:41+03:00

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Массовое дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали четыре человека, случилось 24 марта утром на трассе «Тюмень – Омск».

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области, причиной первого столкновения стал сильный туман. Около 09:40 водитель автомобиля «ВАЗ-2107» из-за сильного тумана и плохой видимости выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с фурой. Через несколько минут в уже стоявшие в ДТП автомобили въехали два большегруза подряд. В аварии пострадали два человека.

Фото подписчика группы ЧС "Тюмень" в соцсети ВКонтакте

Проезжающие мимо водители решили запечатлеть массовую аварию и остановились на трассе и также стали участниками ДТП. Так, водитель «Mitsubishi Lancer» остановился, чтобы посмотреть на аварию, однако в него въехала «ВАЗ-2110». В новой аварии пострадали еще два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU