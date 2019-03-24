Молодых тюменцев обучат проектному управлению

СЕГОДНЯ 15:17 2019-03-24T15:17:47+03:00

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Молодежные сообщества из десяти муниципалитетов юга Тюменской области с 30 марта по 23 апреля примут участие в образовательной программе, в которой расскажут, как создавать и реализовывать социально значимые проекты.

Молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет ждут лекции, интенсивы, интерактивные настольные игры и домашние задания: организовать инфоповод, промоакцию или минипроект.

Нововведением этого года станет система наставничества для сообществ. Уже опытные лидеры, неоднократные победители конкурса проектов «Моя идея» станут наставниками проектов-новичков из муниципалитетов. Наставники будут сопровождать инициативы на этапе подачи заявки на конкурсы и реализации в случае победы.

В дальнейшем, участники выездной школы «Проектная лаборатория», смогут представить свои работы на конкурсе «Моя идея», организаторы которого, предоставляют социально-значимым проектам средства на реализацию.

За 4 недели образовательная программа пройдет в Тобольске, Увате, Вагае, Заводоуковске, Ярково, Ишиме, Большом Сорокино, Сладково, Ялуторовске и в Викулово.

Организатором является Центр продюсирования сообществ мультицентра «Моя территория».

Зарегистрироваться на проектную лабораторию можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU