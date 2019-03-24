Буктрейлер рассказал тюменцам о книгах для слепых
В Тюменской областной думе прошел круглый стол, в котором приняли участие писатели, издатели, библиотекари, журналисты.
В числе участников была Ольга Аввакумова – пресс-секретарь Общественной молодежной палаты, которая смогла издать сказки Ивана Истомина и книгу воспоминаний о нем при участии детей уникального ямальского писателя.
Надо отметить, что сказки были изданы и в формате для слепых, а буктрейлер об этой книге занял первое место в России и получил награду из рук Петра Толстого в Государственной думе.
- Я до этого даже не знал, что такое буктрейлер, - признался заместитель председателя Молодежного парламента при Госдуме Кирилл Харитонов, - не знал, что это один из возможных вариантов обращения к читателю.
Ольга Аввакумова рассказала, как ей удалось реализовать эти значимые для культуры Тюменской области и для России в целом проекты. Молодая издательница обозначила значимость площадки областной думы для обсуждения таких проблем и необходимость их поддержки.
ИСТОЧНИК KP.RU