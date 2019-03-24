В Тюмени статус школьных СМИ поддержит проект «Медиастрана»

СЕГОДНЯ 13:14 2019-03-24T13:14:48+03:00

Видеоуроки от ведущих экспертов города будут проходить в режиме онлайн

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В Тюменской области дан старт региональному проекту «Медиастрана», который поддержит медиаобразование и повысит статус школьных СМИ.

Как сообщает «Мой портал», в проект вошли фото, видео и радио материалы, а также актёрское мастерство, газета, блоги и медиаобразование для педагога.

Зарегистрировавшись на определенную образовательную программу, ребята смогут пообщаться с блогерами, теле- и радиожурналистами, пресс-секретарями и просто профессионалами в области медиа.

Кроме этого, сразу после регистрации организаторы помогут каждому школьному СМИ записать видеовизитки, которые разместят на странице проекта.

Новинкой этого года стало то, что проект полностью стал «онлайн-площадкой». Каждый зашедший на страницу «Медиастраны» сможет посмотреть видеоуроки от ведущих экспертов города в области медиа.

Также организаторы приготовили школьникам задания, которые ученики будут выкладывать на сайте или в своих социальных сетях под #медиастрана72.

Итогом программы станет фестиваль школьных СМИ региона, который состоится в октябре 2019 года. Мероприятие позволит тюменским школьникам проявить свои таланты в сфере медиакоммуникаций.

ИСТОЧНИК KP.RU