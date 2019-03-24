2019-03-24T12:41:26+03:00
Происшествия

Девять человек эвакуировали при пожаре в высотке на улице Чернышевского в Тюмени

Погибших и пострадавших нет
Алена Кульмухаметова
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На пожар в высотке Тюмени прибыли 13 спецмашин. Фото из соцсети ВКонтакте группы "ЧС Тюмень"На пожар в высотке Тюмени прибыли 13 спецмашин. Фото из соцсети ВКонтакте группы "ЧС Тюмень"
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Утром 24 марта из окна квартиры на 14 этаже по улице Чернышевского в Тюмени валил густой чёрный дым, который был виден далеко от места происшествия. Вскоре прибыли пожарные расчёты.

Фото подписчиков из группы "ЧС Тюмень"

Фото подписчиков из группы "ЧС Тюмень"

Как сообщили в МЧС России по Тюменской области, сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Чернышевского в Тюмени поступило в 8:25. Полыхала двухкомнатная квартира на 14-ом этаже. Через шесть минут на место происшествия прибыли 49 человек личного состава и 13 единиц спецтехники. Площадь пожара составила 45 квадратных метров. Из дома с помощью спецподъемника эвакуировали девять человек. Ликвидировать огонь удалось в 9:56. Погибших и пострадавших нет.

Причину возгорания установят дознаватели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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