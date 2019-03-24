Девять человек эвакуировали при пожаре в высотке на улице Чернышевского в Тюмени
Утром 24 марта из окна квартиры на 14 этаже по улице Чернышевского в Тюмени валил густой чёрный дым, который был виден далеко от места происшествия. Вскоре прибыли пожарные расчёты.
Фото подписчиков из группы "ЧС Тюмень"
Как сообщили в МЧС России по Тюменской области, сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Чернышевского в Тюмени поступило в 8:25. Полыхала двухкомнатная квартира на 14-ом этаже. Через шесть минут на место происшествия прибыли 49 человек личного состава и 13 единиц спецтехники. Площадь пожара составила 45 квадратных метров. Из дома с помощью спецподъемника эвакуировали девять человек. Ликвидировать огонь удалось в 9:56. Погибших и пострадавших нет.
Причину возгорания установят дознаватели.
ИСТОЧНИК KP.RU