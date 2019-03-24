Команда тюменцев «Наполеон Динамит» сыграет в 1/4 Высшей Лиги КВН

СЕГОДНЯ 11:19 2019-03-24T11:19:24+03:00

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В четвертьфинале Высшей лиги КВН команда из Тюмени «Наполеон Динамит» выступит в первой пятерке из трех. Игра состоится 18 апреля. Известно, что соперниками станут команды «Будем дружить семьями» из Москвы, «Михаил Дудиков» из Ставрополя, «Город снов» из Республики Калмыкия, «Сборная «Татнефти» из Альметьевска.

Ранее на своей странице ВКонтакте команда поделилась впечатлениями:

«Первая победа в телевизионном КВН,после четвертьфинала Премьер-Лиги 2016 года. Жизненно важная игра, как для осознания своих истинных сил, так и для того, чтобы увидеть в деле, как работает наш новый коллектив, из не новых людей) Спасибо всем сопричастным, нашим болельщикам, помощникам. Играем 3ий сезон в Высшей Лиге, но до сих пор не знаем, на что ещё способны. В общем, а вдруг...» - пишет команда.

Напомним, «Наполеон Динамит» третий год участвует в «вышке». Нынче команда выступает в обновленном составе и уже успела получить убедительную победу на 1/8 финала.

Отметим, что в 2019 году исполняется пять лет, как тюменская команда «Союз» стала чемпионом Высшей лиги КВН.

ИСТОЧНИК KP.RU