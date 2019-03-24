2019-03-24T10:52:40+03:00
Происшествия

О краже в доме житель Голышмановского района узнал от участкового

Воришками оказались безработные парни
Алена Кульмухаметова
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Пустующий дом в селе Ражево Голышмановского района привлёк внимание двух молодых людей. Они взломали замок и поживились тем, что находилось внутри.

Как сообщает МВД по Тюменской области, преступление выявил участковый уполномоченный полиции. Он обнаружил, что с двери одного из домов сорван навесной замок. Полицейский связался с хозяином дома, проживающим в соседнем селе. Оказалось, что пропали металлические отливы, набор гаечных ключей и керамическая плитка общей стоимостью около двух тысяч рублей.

Полицейские установили и задержали подозреваемых. Ими оказались местные безработные жители 32 и 20 лет, один из которых проживал по соседству с домом, в котором совершил кражу. Похищенное имущество мужчины продали, а на вырученные деньги приобрели спиртное.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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