СЕГОДНЯ 10:09 2019-03-24T10:13:11+03:00

Юные театралы Заводоуковска встретятся на пятом школьном фестивале «На бис!» . Фото с сайта pixabay.com

Они будут демонстрировать таланты в четырех номинациях

Изменить размер текста: A A

Более 80 человек станут участниками пятого школьного фестиваля театрального искусства «На бис!» в Заводоуковске с 25 по 27 марта. Об этом сообщила директор детской школы искусств Татьяна Бетнева.

По ее словам, традиционный театральный фестиваль «На бис!» соберет юных любителей театрального жанра в Заводоуковской детской школе искусств. В течение трех дней юные театралы будут демонстрировать таланты в четырех номинациях: "Театр", "Литературно-музыкальная композиция", "Художественное слово", "Проба пера". Программа фестиваля насыщенная.

В день открытия 25 марта жюри и зрителей ждет премьера спектакля "Кошка в сапожках" от школьного коллектива "Кукарямба".

Подведение итогов запланировано на 27 марта. Завершится пятый театральных фестиваль спектаклем "Все мальчишки дураки" в постановке старшей группы школы "Коломбина".

Добавим, что, отделение театрального искусства на базе школы работает более 10 лет.

Выпускники Заводоуковской детской школы искусств связывают свою жизнь с театром - продолжают получать образование в колледжах и вузах Тюмени, Екатеринбурга, Омска и Ростова-на-Дону, сообщает "Тюменская линия".

ИСТОЧНИК KP.RU