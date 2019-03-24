2019-03-24T09:14:13+03:00
Общество

Тоболяки учатся урбанистике

На лекции обсудят теорию развития города
Алена Кульмухаметова
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Тоболяки учатся урбанистике. Фото Виталия Ковальчука из группы "Типичный Тобольск" в соцсети ВКонтактеТоболяки учатся урбанистике. Фото Виталия Ковальчука из группы "Типичный Тобольск" в соцсети ВКонтакте
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В Тобольске обсудят историю развития городов: пройдет встреча с федеральным экспертом, сообщает «Мегатюмень.ру».

В тобольском мультицентре 23 марта состоится лекция по урбанистике «Новая реальность современных городов». На ней жителям города расскажут о развитии различных систем города и о возможности его модернизации.

Федеральный эксперт в сфере урбанистики и архитектуры Оксана Котельникова, разработчик и менеджер социально-культурных проектов Фонда городских инициатив Екатеринбурга выступит спикером.

На встрече тоболяки узнают о трендах в развитии современных городов, а также о том, как воспринимают среду ее жители.

На лекции обсудят теорию развития города, как выглядят города индустриальной и пост-индустриальной эпохи. Всем желающим станет известна теория «города для счастья».

Лекцию можно будет доступна в прямом эфире в группе «ВК» https://vk.com/moyaterritoriya72 в 17:00 по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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