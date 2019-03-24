Тоболяки учатся урбанистике
В Тобольске обсудят историю развития городов: пройдет встреча с федеральным экспертом, сообщает «Мегатюмень.ру».
В тобольском мультицентре 23 марта состоится лекция по урбанистике «Новая реальность современных городов». На ней жителям города расскажут о развитии различных систем города и о возможности его модернизации.
Федеральный эксперт в сфере урбанистики и архитектуры Оксана Котельникова, разработчик и менеджер социально-культурных проектов Фонда городских инициатив Екатеринбурга выступит спикером.
На встрече тоболяки узнают о трендах в развитии современных городов, а также о том, как воспринимают среду ее жители.
На лекции обсудят теорию развития города, как выглядят города индустриальной и пост-индустриальной эпохи. Всем желающим станет известна теория «города для счастья».
Лекцию можно будет доступна в прямом эфире в группе «ВК» https://vk.com/moyaterritoriya72 в 17:00 по местному времени.
ИСТОЧНИК KP.RU