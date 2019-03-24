2019-03-24T07:13:30+03:00
Общество

«Пограничная застава» перекочевала в Тюменский район

Выставка будет открыта для всех желающих
Алена Кульмухаметова
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«Пограничная застава» перекочевала в Тюменский район. Фото с сайта museums.pskov.ru«Пограничная застава» перекочевала в Тюменский район. Фото с сайта museums.pskov.ru
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Музей в селе Ембаево стал третьим пунктом маршрута уникальной передвижной выставки, рассказывающей об истории пограничной формы России. Экспозиция уже была представлена в Ялуторовске и Тобольске.

Иначе как уникальной, выставку «История пограничной формы России» не назовешь: все экспонаты радушно предоставлены нашими земляками, участниками боевых действий в составе погранвойск – членами общественной организации «Ветераны пограничники Тюменской области», возглавляемой майором запаса Нуртдином Ибрагимовым. Ими же собственноручно изготовлены манекены для демонстрации формы.

По данным пресс-службы администрации Тюменского района, в историю пограничной службы с Петровских времен до наших дней посетителей выставки погружают 23 манекена в форме, а также головные уборы, девять единиц боевого и пять единиц холодного оружия, в том числе автоматы Калашникова, ружье, шашки, телефонная связь, пограничный столб и даже часть флага с места службы Ибрагимова.

Прикоснутся к истории, как рассказала заведующая Ембаевским музеем Нэля Файзуллина, можно и в прямом, и в переносном смысле: посетителям разрешается трогать экспонаты и фотографироваться с ними. Отметим, что посещение экспозиции бесплатное.

С историей пограничной формы уже познакомились учащиеся четвертых классов Ембаевской школы. Выставка будет открыта для всех желающих, в том числе в период школьных каникул, до 1 апреля. В будние дни музей работает с 9 до 17 часов. По предварительной договоренности желающих посетить выставку готовы принять и в нерабочие – выходные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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