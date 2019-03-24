2019-03-24T06:18:58+03:00
Общество

Погода в Тюмени 24 марта: +6 градусов и лёгкий ветерок

Осадков не ожидается
Алена Кульмухаметова
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Погода в Тюмени 24 марта: +6 градусов и лёгкий ветерокПогода в Тюмени 24 марта: +6 градусов и лёгкий ветерокФото: Татьяна Коркина
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По народному календарю 24 марта начинали работы в саду. Также подмечали приметы на погоду. Если ночью бывал иней — это означало, что днем снегопада не будет. Впрочем, пушистый иней обещал и хорошую погоду. Если к концу марта заканчивались холода — можно было ждать теплого лета.

В Тюмени в воскресенье переменная облачность и без осадков. Ветер западный, юго-западный, южный 1-5 метров в секунду. Температура воздуха: -1, +6 градусов.

В Тобольске переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер заданный, юго-западный 1-5 метров в секунду. Температура воздуха: -3, +4 градуса.

В Заводоуковске переменная облачность и без осадков. Ветер западный, юго-западный, юго-восточный 1-3 метров в секунду. Температура воздуха: -3, +3 градуса.

В Ялуторовске переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный, южный 1-4 метров в секунду. Температура воздуха: -2, +3 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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